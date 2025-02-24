Sahnelerin güzel ismi Selen Görgüzel'e ahlaksız teklif

Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise “Bu benim için travmatik bir süreçti, herkes de bilir. Bir dönem yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum. Kadın hakları desek de bunu yapan oyuncular olduğu sürece adalet arayışım yanlış gibi lanse ediliyor" yanıtını verdi.