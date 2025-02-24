Sahnelerin güzel ismi Selen Görgüzel'e ahlaksız teklif
2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan ve 2022'de evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel yıllar sonra yaptığı taciz ve mobbing itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.
2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan ve 8 yıl evli kaldığı yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'dan 2022 olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programında yaptığı itiraflarla olay oldu.
"Yaptığım tiyatronun galasına gidiyorum, bir tane mikrofon uzatılmıyor. Ama bir bikini giyip denize girdiğimde fiziğim konuşuluyor,” diyerek sitem etti.
Tiyatroya ve sanata emek veren bir oyuncu olarak projelerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Görgüzel, magazin dünyasında sanattan çok dış görünüşün ön planda olmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.
Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise “Bu benim için travmatik bir süreçti, herkes de bilir. Bir dönem yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum. Kadın hakları desek de bunu yapan oyuncular olduğu sürece adalet arayışım yanlış gibi lanse ediliyor" yanıtını verdi.