  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu

Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi Sıla Gençoğlu'nun botokslu haline eleştiri yağdı

Güçlü sesi, mankenleri kıskandıran fiziğiyle sahnelerin sevilen isimlerinden olan Saıla Gençoğlu da botoks mağduru olan ünlüler arasındaki yerini aldı. Ünlü şarkıcının son halini görenler Sıla'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi Sıla Gençoğlu'nun botokslu haline eleştiri yağdı - Resim: 1

Hem sesi hem de güzelliğiyle hayatımıza ilk girdiği günden bu yana Türk pop müziğine damgasını vuran ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan ünlülerden biri olmayı başardı.

1 / 26
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi Sıla Gençoğlu'nun botokslu haline eleştiri yağdı - Resim: 2

Bir süredir oyuncu İlker Kaleli'yle aşk yaşayan, şarkılarıyla ve özel hayatıyla gündeme sık sık gelen Sıla'nın son hali görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

2 / 26
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi Sıla Gençoğlu'nun botokslu haline eleştiri yağdı - Resim: 3

Sosyal medya hesabından kulisinde çekilmiş fotoğrafları paylaşan Sıla Gençoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekerken imaj değişimiyle "yok artık" dedirtti.

3 / 26
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi Sıla Gençoğlu'nun botokslu haline eleştiri yağdı - Resim: 4

Dudak dolgusunun yanında botokslarıyla da dikkat çeken Sıla'yı görenler inanamadı.

4 / 26