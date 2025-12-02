Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi Sıla Gençoğlu'nun botokslu haline eleştiri yağdı
Güçlü sesi, mankenleri kıskandıran fiziğiyle sahnelerin sevilen isimlerinden olan Saıla Gençoğlu da botoks mağduru olan ünlüler arasındaki yerini aldı. Ünlü şarkıcının son halini görenler Sıla'yı eleştiri yağmuruna tuttu.
Hem sesi hem de güzelliğiyle hayatımıza ilk girdiği günden bu yana Türk pop müziğine damgasını vuran ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan ünlülerden biri olmayı başardı.
Bir süredir oyuncu İlker Kaleli'yle aşk yaşayan, şarkılarıyla ve özel hayatıyla gündeme sık sık gelen Sıla'nın son hali görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Sosyal medya hesabından kulisinde çekilmiş fotoğrafları paylaşan Sıla Gençoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekerken imaj değişimiyle "yok artık" dedirtti.
Dudak dolgusunun yanında botokslarıyla da dikkat çeken Sıla'yı görenler inanamadı.
