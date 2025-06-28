Sahneye bornozla çıkan ünlü şarkıcı Alya herkesi şaşırttı
Camdaki Kız dizisinde ''Laz Kızı'' karakteriyle adını duyuran şarkıcı Alya, Alaçatı'da sahneye bornozla çıkarak herkesi şaşırttı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız dizisinde “Laz Kızı” karakteriyle tanınan şarkıcı Alya, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.
Sosyal medyada da aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, son olarak Alaçatı’da sahne aldı. Ancak konser öncesi ilginç bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları’nın bavulunu İstanbul’da unutması üzerine Alya, sahneye bornozla çıktı.
Sahneye çıkmadan önce izleyicilere seslenen ünlü şarkıcı, “Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul’da unuttu. Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye, daha sonra değiştirip geleceğim.” sözleriyle durumu izah etti.
Alya'nın bornozlu sahne performansı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.