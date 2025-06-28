Sahneye bornozla çıkan ünlü şarkıcı Alya herkesi şaşırttı

Sahneye çıkmadan önce izleyicilere seslenen ünlü şarkıcı, “Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul’da unuttu. Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye, daha sonra değiştirip geleceğim.” sözleriyle durumu izah etti.