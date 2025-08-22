  1. Anasayfa
  4. Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde, UFO’yu andıran platformdan inişi sırasında rapçi Çakal, rastgele ateşlenen havalı tüfeğin saçmasıyla yaralandı.

Kaynak: İHA
Olay, Hayrabolu’da gerçekleştirilen 33. Ayçiçeği Festivali konser etkinliğinin ardından yaşandı.

Rapçi Çakal UFO benzeri bir platformda konser verdi. 

Seyircilerin dikkatini çeken, UFO benzeri tasarıma sahip platformdan vinç yardımıyla inişi sırasında, ikametinin bahçesinden rastgele ateş açan F.D. isimli şahsın silahından çıkan 1 adet saçma, rapçi Çakal’ın sağ bacağının diz bölgesine isabet etti.

İhbar üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faili olduğu belirlenen F.D.’yi 1 saat içinde yakaladı. 

