Sahra Işık’tan şok ayrılık kararı! 11 aylık bebeği vardı, İdris Aybirdi ile boşandığını duyurdu
Survivor yarışmasıyla geniş bir kitleye ulaşan fenomen Sahra Işık, 2019 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı İdris Aybirdi ile olan evliliğini noktaladığını duyurdu. Çiftin geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bir bebekleri bulunuyordu.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Sahra Işık ve İdris Aybirdi’den hayranlarını şaşırtan bir açıklama geldi.
Şimdilerde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Sahra Işık, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla boşanma kararını resmen ilan etti.
2019 yılında nikah masasına oturan çift, evliliklerini geçtiğimiz yıl bir bebekle taçlandırmıştı. 12 Haziran 2025 tarihinde ilk bebeklerine kavuşan ikili, ebeveynlik heyecanını sosyal medya hesaplarından sıkça paylaşıyordu. Ancak 11 aylık bebeklerine rağmen ünlü çiftten ayrılık haberi geldi.
Sahra Işık, ayrılık duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."