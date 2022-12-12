Şahsiyet ikinci sezonuyla geliyor
Haluk Bilginer'e Emmy ödülü kazandıran Şahsiyet dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin yeni bölümleri Disney Plus'ta yayınlanacak.
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getiren Şahsiyet dizisinin yeni sezonu çekiliyor.
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Dizi Disney Plus Türkiye'de yayınlanacak.
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Tv100’de yer alan habere göre; Disney Plus, Şahsiyet dizisinin yayın haklarını Puhu TV’den aldı ve ikinci sezon için hazırlıklara başladı.
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İlk sezonda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal’ı bir araya getiren Şahsiyet, çıktığında çok büyük ses getirmişti
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