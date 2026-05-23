Sakatlanarak Survivor'a veda eden Bayhan sessizliği bozdu!
Survivor 2026'ya parkur kazası ve kan kaybı nedeniyle zorunlu veda eden Bayhan, yurda döndü. Gel Konuşalım programında 15 kilo verdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, "Benim hayatım zaten Survivor, orası bana tatil gibi geldi" dedi.
Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2026'da bu sezon adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Bayhan Gürhan'ın macerası, talihsiz bir kaza ile erken son buldu.
Geçtiğimiz haftalarda parkurda yüzüstü düşerek burnunu çarpan ve aşırı kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonun ardından sağlık riskleri taşıdığı için yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.
"Doğru Zamanda Veda Ediyorum" Demişti, Yurda Döndü
Adadan ayrılırken "Survivor 2026 benim için bitti. Doğru yerde doğru zamanda veda ediyorum" sözleriyle dikkat çeken Bayhan, Türkiye'ye döner dönmez ayağının tozuyla "Gel Konuşalım" programına canlı bağlandı.
Haber3.com'un derlediği bilgilere göre; adada tam 15 kilo veren başarılı yarışmacı, parkurlarda hızlanmaya başladığı dönemde bu şanssız kazayı yaşadığını, ancak şu an sağlık durumunun son derece iyi olduğunu müjdeledi.