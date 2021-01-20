Salma Hayek'in paylaşımları sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek (54), sosyal medyada yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.
Yıllara meydan okuyan oyuncu Salma Hayek, kumsalda yoga yaparken çektirdiği kareleri, 17 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.
54 yaşındaki yıldızın, "Soğukkanlılığımızı korumalıyız" mesajını yazdığı paylaşımına, takipçilerinden yaklaşık 1,8 milyon beğeni geldi.
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Meksikalı yıldızın, ocak ayının ilk günlerinde yayınladığı bikinili pozu da iki milyondan fazla beğeni almıştı.