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  3. 20 Ocak 2021 14:29

Salma Hayek'in paylaşımları sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek (54), sosyal medyada yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

Salma Hayek'in paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yıllara meydan okuyan oyuncu Salma Hayek, kumsalda yoga yaparken çektirdiği kareleri, 17 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

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Salma Hayek'in paylaşımları sosyal medyayı salladı

54 yaşındaki yıldızın, "Soğukkanlılığımızı korumalıyız" mesajını yazdığı paylaşımına, takipçilerinden yaklaşık 1,8 milyon beğeni geldi.

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Salma Hayek'in paylaşımları sosyal medyayı salladı

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Meksikalı yıldızın, ocak ayının ilk günlerinde yayınladığı bikinili pozu da iki milyondan fazla beğeni almıştı.

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Salma Hayek'in paylaşımları sosyal medyayı salladı

Tam adı Salma Hayek Jimenez olan oyuncu, 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı ve kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

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