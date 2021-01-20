Salma Hayek'in paylaşımları sosyal medyayı salladı

Tam adı Salma Hayek Jimenez olan oyuncu, 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı ve kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

