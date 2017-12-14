Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması

Aralarında Angelina Jolie ve Asia Argento gibi isimlerin de olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein için 'O tutkulu bir sinefil, risk alıcı, filmdeki yeteneklerin destekçisi, bir baba ve bir canavardı. Yıllarca benim canavarımdı" diyen Hayek, yapımcı ile yaşadıklarını anlatması için gazetecilerin, oyuncu arkadaşı Ashley Judd da dahil çok sayıda kaynaktan kendisiyle iletişim kurduğunu belirtti.



