Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması
Meksikalı-ABD'li aktris Salma Hayek de onlarca kadının cinsel taciz ve tecavüzle suçladığı ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın kendisine yıllar boyunca cinsel taciz uyguladığını anlattı.
New York Times için bir makale kaleme alan Hayek, Weinstein'in kendisini ölümle tehdit ettiğini de söyledi. Weinstein ise sözcüsü aracılığıyla suçlamayı reddetti.
Aralarında Angelina Jolie ve Asia Argento gibi isimlerin de olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein için 'O tutkulu bir sinefil, risk alıcı, filmdeki yeteneklerin destekçisi, bir baba ve bir canavardı. Yıllarca benim canavarımdı" diyen Hayek, yapımcı ile yaşadıklarını anlatması için gazetecilerin, oyuncu arkadaşı Ashley Judd da dahil çok sayıda kaynaktan kendisiyle iletişim kurduğunu belirtti.
O dönemi atlatıp 'hayatta kaldığı' düşüncesine kendisini inandırdığını, Weinstein hakkında çok sayıda kadının açıklama yapması nedeniyle konuşma sorumluluğundan kaçtığını ve anlatacaklarının bir fark yaratmayacağını düşündüğü için daha önce sustuğunu anlatan Hayek "Kendi korkaklığımla yüzleşmeli ve hikayemi alçakgönüllü şekilde kabul etmeliydim" ifadelerini kullandı.