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  3. 14 Aralık 2017 13:13

Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması

Meksikalı-ABD'li aktris Salma Hayek de onlarca kadının cinsel taciz ve tecavüzle suçladığı ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın kendisine yıllar boyunca cinsel taciz uyguladığını anlattı.

Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması

New York Times için bir makale kaleme alan Hayek, Weinstein'in kendisini ölümle tehdit ettiğini de söyledi. Weinstein ise sözcüsü aracılığıyla suçlamayı reddetti.

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Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması

Aralarında Angelina Jolie ve Asia Argento gibi isimlerin de olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein için 'O tutkulu bir sinefil, risk alıcı, filmdeki yeteneklerin destekçisi, bir baba ve bir canavardı. Yıllarca benim canavarımdı" diyen Hayek, yapımcı ile yaşadıklarını anlatması için gazetecilerin, oyuncu arkadaşı Ashley Judd da dahil çok sayıda kaynaktan kendisiyle iletişim kurduğunu belirtti.

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Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması

O dönemi atlatıp 'hayatta kaldığı' düşüncesine kendisini inandırdığını, Weinstein hakkında çok sayıda kadının açıklama yapması nedeniyle konuşma sorumluluğundan kaçtığını ve anlatacaklarının bir fark yaratmayacağını düşündüğü için daha önce sustuğunu anlatan Hayek "Kendi korkaklığımla yüzleşmeli ve hikayemi alçakgönüllü şekilde kabul etmeliydim" ifadelerini kullandı.

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Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması

Meksika'dan ABD'ye geliş hikayesi, kariyerinden ve Weinstein'ın sektördeki öneminden bahseden Hayek 'en büyük hayali' olan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatan filmi çekmek için Weinstein ile anlaştığını anlattı.

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