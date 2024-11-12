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  4. Samet Akaydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı: Aşkını ilan etti

Samet Akaydın, gönlünü Hazal Çağlar'a kaptırdı: Aşkını ilan etti

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, gönlünü oyuncu Hazal Çağlar'a kaptırdı.

Samet Akaydın, gönlünü Hazal Çağlar'a kaptırdı: Aşkını ilan etti - Resim: 1

Fenerbahçeli Samet Akaydın (30) ile Hazal Çağlar'ın (28) birlikteliği ortaya çıktı.

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Samet Akaydın, gönlünü Hazal Çağlar'a kaptırdı: Aşkını ilan etti - Resim: 2

Kısa bir süre önce tanışan ikilinin birlikteliği Instagram'daki kalp emojisi ortaya çıkardı.

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Samet Akaydın, gönlünü Hazal Çağlar'a kaptırdı: Aşkını ilan etti - Resim: 3

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başlayan çiftin sürpriz aşkı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Samet Akaydın, gönlünü Hazal Çağlar'a kaptırdı: Aşkını ilan etti - Resim: 4

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?
28 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı'nın Asuman'ı olarak seyirci karşısına çıkıyor.

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