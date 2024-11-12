Samet Akaydın, gönlünü Hazal Çağlar'a kaptırdı: Aşkını ilan etti
Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, gönlünü oyuncu Hazal Çağlar'a kaptırdı.
Fenerbahçeli Samet Akaydın (30) ile Hazal Çağlar'ın (28) birlikteliği ortaya çıktı.
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Kısa bir süre önce tanışan ikilinin birlikteliği Instagram'daki kalp emojisi ortaya çıkardı.
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Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başlayan çiftin sürpriz aşkı beğeni yağmuruna tutuldu.
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HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?
28 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı'nın Asuman'ı olarak seyirci karşısına çıkıyor.
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