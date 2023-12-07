Sandık Kokusu dizisi hakkında olay iddia

Ünlü yönetmen Cemal Şan ise dün akşam attığı tweet ile dizinin çalıntı olduğunu iddia etti. Cemal Şan, “Yaklaşık on beş yıl önce bir filmden ilham alarak İlker Barış ve ekibine ben yazdırmıştım. Sandık Kokusu adı da özgündür ama ne hikmetse dizi aynı isimle çekiliyor, ne benim ne de senaristin haberi yok. Büyük cesaret valla. Hadi ben alıştım, senariste yazık değil mi?” mesajını yayınladı.