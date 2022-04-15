Şantaj skandalı görüntülere 10 bin TL istemişti: Manken Meral Kaplan davasında yeni gelişme
Verdiği pozlarla Hollywood yıldızı Cameron Diaz’a benzetilen eski manken Meral Kaplan'ın şantaj davasında karar verildi.
Oyuncu ve manken Meral Kaplan’dan ses ve görüntüleri karşılığında 10 bin lira para istediği gerekçesiyle hakkında ‘şantaj’ suçundan dava açılan sanık Gülfinaz Canbay’ın yargılandığı dava karara bağlandı.
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Meral Kaplan Kiani’nin avukatları ve tutuksuz sanık Gülfinaz Canbay hazır bulundu.
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Duruşmada savunma yapan Gülfinaz Canbay, "Benim kızım okula gidip geldiğinde bir flash bellek getirmişti. Normalde derslerinin olması lazım, beni çağırdı ve başka kayıtların var olduğunu söyledi." dedi.
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Canbay "İzlediğimde, sosyal medyadan tanıdığım müştekiye ait ses ve görüntüler olduğunu anladım. " ifadelerini kullandı.
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