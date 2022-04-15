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  4. Şantaj skandalı görüntülere 10 bin TL istemişti: Manken Meral Kaplan davasında yeni gelişme

Şantaj skandalı görüntülere 10 bin TL istemişti: Manken Meral Kaplan davasında yeni gelişme

Verdiği pozlarla Hollywood yıldızı Cameron Diaz’a benzetilen eski manken Meral Kaplan'ın şantaj davasında karar verildi.

Şantaj skandalı görüntülere 10 bin TL istemişti: Manken Meral Kaplan davasında yeni gelişme - Resim: 1

Oyuncu ve manken Meral Kaplan’dan ses ve görüntüleri karşılığında 10 bin lira para istediği gerekçesiyle hakkında ‘şantaj’ suçundan dava açılan sanık Gülfinaz Canbay’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

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Şantaj skandalı görüntülere 10 bin TL istemişti: Manken Meral Kaplan davasında yeni gelişme - Resim: 2

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Meral Kaplan Kiani’nin avukatları ve tutuksuz sanık Gülfinaz Canbay hazır bulundu.

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Şantaj skandalı görüntülere 10 bin TL istemişti: Manken Meral Kaplan davasında yeni gelişme - Resim: 3

Duruşmada savunma yapan Gülfinaz Canbay, "Benim kızım okula gidip geldiğinde bir flash bellek getirmişti. Normalde derslerinin olması lazım, beni çağırdı ve başka kayıtların var olduğunu söyledi." dedi. 

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Şantaj skandalı görüntülere 10 bin TL istemişti: Manken Meral Kaplan davasında yeni gelişme - Resim: 4

Canbay "İzlediğimde, sosyal medyadan tanıdığım müştekiye ait ses ve görüntüler olduğunu anladım. " ifadelerini kullandı.

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