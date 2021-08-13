Sarı bikinisiyle poz veren Ebru Şallı sosyal medyayı salladı
Ünlü model Ebru Şallı, sarı bikinisiyle çektirdiği pozlarını ''sarı severler'' notuyla paylaştı.
Ünlüler dünyasının en fit isimleri arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, formundan taviz vermiyor. İki çocuk annesi Şallı, sosyal medya hesabından dan yeni fotoğraflarını da sık sık takipçileriyle buluşturuyor.
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Ebru Şallı'dan yeni kareler geldi. Şallı, sarı bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Ebru Şallı, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte Ebru Şallı'nın o pozları:
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