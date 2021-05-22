Şarkıcı Ece Seçkin iç çamaşırsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

"SANKİ BİR ŞEY GİYMEYİ UNUTMUŞSUN"

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı, pembe pantolon ve ceket kombini yaparak kamera karşısına geçti. Camın önünde pozlar veren Seçkin, ceketinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti. Takipçilerinin diline düşen Seçkin için "Niye iç çamaşırı giymedin?", "Bu kadarı fazla değil mi?" ve "Sanki bir şeyler giymeyi unutmuşsun" yorumları yapıldı.