Şarkıcı Esma Er'den Murat Boz'a şok eden teklif: Biz de çocuk yapalım

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren yakışıklı şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin'le yaptığı paylaşımla olay yarattı. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa birçok kişi, "Gözleri sana benziyor" ve "Bir insanın eline bebek bu kadar mı yakışır" gibi yorumlarda bulundu.