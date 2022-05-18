Şarkıcı Esma Er'den Murat Boz'a şok eden teklif: Biz de çocuk yapalım
Şarkıcı Esma Er, Murat Boz'un yeğeni Pelin ile çekildiği fotoğrafın altına şoke eden bir teklifte bulundu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren yakışıklı şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin'le yaptığı paylaşımla olay yarattı. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa birçok kişi, "Gözleri sana benziyor" ve "Bir insanın eline bebek bu kadar mı yakışır" gibi yorumlarda bulundu.
ŞARKICI ESMA ER'DEN ŞOKE EDEN TEKLİF
Murat Boz'un paylaştığı fotoğrafa gelen bir başka yorum ise herkesi şaşkına çevirdi. Aynı camiadan olan ve Murat Boz'un arkadaşı olan Esma Er, "Biz de yapalım" yorumuyla dikkatleri üzerine topladı.
Bu yorum sosyal medyada olay olurken birçok kişi Esma Er'in kim olduğunu merak etmeye başladı.
Esma Er, 25 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. Müzikal kariyeri TRT İstanbul Radyosu Batı Müzik Korosu'nda solist olarak başladı.