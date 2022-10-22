Şarkıcı Gülşen aylık gelirini açıkladı
Ünlü şarkıcı Gülşen’in davası görülürken, yurt dışına çıkış yasağı devam eden şarkıcı aylık gelirini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik olarak "sapık" göndermesinde bulunmuştu. Önce gözaltına alınan Gülşen daha sonra da hapis yatmıştı.
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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gülşen hâkim karşısına çıktı.
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Mahkemeden, Gülşen’in adli kontrol şartının kaldırılma kararı çıktı.
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Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.
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