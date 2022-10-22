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Şarkıcı Gülşen aylık gelirini açıkladı

Ünlü şarkıcı Gülşen’in davası görülürken, yurt dışına çıkış yasağı devam eden şarkıcı aylık gelirini açıkladı.

Şarkıcı Gülşen aylık gelirini açıkladı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik olarak "sapık" göndermesinde bulunmuştu. Önce gözaltına alınan Gülşen daha sonra da hapis yatmıştı.

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Şarkıcı Gülşen aylık gelirini açıkladı - Resim: 2

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gülşen hâkim karşısına çıktı.

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Şarkıcı Gülşen aylık gelirini açıkladı - Resim: 3

Mahkemeden, Gülşen’in adli kontrol şartının kaldırılma kararı çıktı.

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Şarkıcı Gülşen aylık gelirini açıkladı - Resim: 4

Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

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