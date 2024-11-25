Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber: Hastalığı nüksetti.
Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici'nin hastalığı nüksetti.
Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
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İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
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Bir dönem anoreksiya tedavisi gören şarkıcı İrem Derici'den korkutan haber geldi. Derici, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle İzmir konserini iptal etti.
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Derici, “Çok ağır bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyorum. Üç gündür düzelmedi. Çok özür diliyorum. Bir sonraki sahnemizde inanılmaz bir gecenin sizi beklediğini garanti ediyorum” dedi.
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