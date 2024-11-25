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Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber: Hastalığı nüksetti.

Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici'nin hastalığı nüksetti.

Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber: Hastalığı nüksetti. - Resim: 1

Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 

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Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber: Hastalığı nüksetti. - Resim: 2

İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

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Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber: Hastalığı nüksetti. - Resim: 3

Bir dönem anoreksiya tedavisi gören şarkıcı İrem Derici'den korkutan haber geldi. Derici, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle İzmir konserini iptal etti. 

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Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber: Hastalığı nüksetti. - Resim: 4

Derici, “Çok ağır bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyorum. Üç gündür düzelmedi. Çok özür diliyorum. Bir sonraki sahnemizde inanılmaz bir gecenin sizi beklediğini garanti ediyorum” dedi. 

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