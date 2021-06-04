Şarkıcı İzel, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi

"HEP KEBAP YEDİĞİMİZLE KALDIK"

90'ların meşhur 'İzel-Çelik-Ercan' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı, "Niye gerçekleşmedi ben de bilmiyorum. Bir araya gelmek için çok uğraştık. Kebapçıda, çorbacıda oturup planlar yaptık. 'Şu konseri yapacağız, sonra bunu' dedik ama olmadı. Hep kebap yediğimzle kaldık" demişti.