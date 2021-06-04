Şarkıcı İzel, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi
Şarkıcı İzel, önceki gün Bodrum'da konakladığı otelin plajında görüntülenirken pandemi döneminde aldığı kilolar ile dikkat çekti.
İzel, uzun süredir tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının ardından Bodrum Azka Otel'de tatil sezonunu açtı.
Uzun bir aradan sonra tatil yapma fırsatı bulan 52 yaşındaki şarkıcı, gün boyu konakladığı otelin plajında güneşlenirken, bir ara denize girdi.
Pandemiden önce verdiği 15 kilonun yarısını tekrar alan İzel Çeliköz, yeniden diyete başladığını açıkladı.
"HEP KEBAP YEDİĞİMİZLE KALDIK"
90'ların meşhur 'İzel-Çelik-Ercan' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı, "Niye gerçekleşmedi ben de bilmiyorum. Bir araya gelmek için çok uğraştık. Kebapçıda, çorbacıda oturup planlar yaptık. 'Şu konseri yapacağız, sonra bunu' dedik ama olmadı. Hep kebap yediğimzle kaldık" demişti.