Şarkıcı Lara İran'da olduğunu ''durum çok kritik'' diyerek duyurdu
Önceki sene hayatını İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile birleştiren ünlü şarkıcı Lara, İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran'da olduğunu duyurdu.
İsrail ile İran arasındaki savaş şiddetlenirken Türkiye'nin sevilen sanatçısı Lara İran'da olduğunu duyurdu.
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Ünlü popçu Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştirmişti.
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Lara sosyal medya hesabından paylaşımda İran'da olduğunu duyurdu.
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Lara, "İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun" ifadelerini kullandı.
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