Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı

YENİ PROJE, YENİ İMAJ! Nez'in yaşadığı değişim sonrası Snob Magazin'e konuşan Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal, "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.