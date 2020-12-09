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  3. 09 Aralık 2020 10:15

Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı

Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmesinin ardından yeni imajını paylaştı.

Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı

Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmesinin ardından yeni imajını paylaştı.

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Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı

Saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan şarkıcı kafaları karıştırdı.

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Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı

HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜLDÜ Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.

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Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı

YENİ PROJE, YENİ İMAJ! Nez'in yaşadığı değişim sonrası Snob Magazin'e konuşan Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal, "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.

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