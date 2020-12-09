Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı
Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmesinin ardından yeni imajını paylaştı.
Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmesinin ardından yeni imajını paylaştı.
Saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan şarkıcı kafaları karıştırdı.
HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜLDÜ Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.