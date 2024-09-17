Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı

Yüzüne daha sonra telefon fırlatılan şarkıcı sinirlerine hakim olamadı. Tepki gösteren sanatçı "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane çıkıntı telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak da bir şeye varamayız. Öyle korktuğum için gelemeyeceğim beni yakından göremeyeceksiniz" dedi.