Şarkıcı Yeliz yaşadığı zor günleri anlattı
80'li yıllara damga vuran şarkıcı Yeliz bugün magazin programına konuk oldu. Çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yeliz yıllar önce yaşadığı zor günleri anlattı. Maddi açıdan zor günler geçiren şarkıcı o yılları "Su ala
'Bu Ne Dünya Kardeşim', 'Yalan' ve 'Ağla Kalbim' şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı.
''Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum.'' Yeliz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: ''Ben zamanında çok zor günler geçirdim. Varlığı da gördüm yokluğu da. Dibe vurduğum zamanlar oldu. Musluktan plastik su şişesine su doldurup o suyu kaynatıp içiyordum. Su alamaz hale gelmiştim bir dönem.
SAHİLDE OTURUYORDUM AMA... İsmini veremeyeceğim çok yakın bir dostum yardımda bulundu. Bu zor günler dört sene sürdü. Sahilde oturuyordum ama musluktan su kaynatıp içiyordum. Kimseye belli etmedim yokluğu.