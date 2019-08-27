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  3. 27 Ağustos 2019 18:30

Şarkıcı Yeliz yaşadığı zor günleri anlattı

80'li yıllara damga vuran şarkıcı Yeliz bugün magazin programına konuk oldu. Çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yeliz yıllar önce yaşadığı zor günleri anlattı. Maddi açıdan zor günler geçiren şarkıcı o yılları "Su ala

Şarkıcı Yeliz yaşadığı zor günleri anlattı

'Bu Ne Dünya Kardeşim', 'Yalan' ve 'Ağla Kalbim' şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı.

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Şarkıcı Yeliz yaşadığı zor günleri anlattı

''Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum.'' Yeliz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: ''Ben zamanında çok zor günler geçirdim. Varlığı da gördüm yokluğu da. Dibe vurduğum zamanlar oldu. Musluktan plastik su şişesine su doldurup o suyu kaynatıp içiyordum. Su alamaz hale gelmiştim bir dönem.

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Şarkıcı Yeliz yaşadığı zor günleri anlattı

SAHİLDE OTURUYORDUM AMA... İsmini veremeyeceğim çok yakın bir dostum yardımda bulundu. Bu zor günler dört sene sürdü. Sahilde oturuyordum ama musluktan su kaynatıp içiyordum. Kimseye belli etmedim yokluğu.

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Şarkıcı Yeliz yaşadığı zor günleri anlattı

Vehbi Koç'un yıllar önce kitabında okumuştum, 'Cebinde bir liran bile olsa bir milyonun varmış gibi davran', ben de hep öyle davrandım. Sonra bu piyasadan olmayan arkadaşım çok büyük destek oldu. 25 yıl önce oldu bu olaylar.''

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