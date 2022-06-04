  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız

Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden olan Zara verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Asıl adı Neşe Yılmaz olan güzel şarkıcı son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız - Resim: 1

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden olan Zara, değişimiyle gündemde. Yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çeken ünlü türkücü güzelliği ile hayran bıraktı.

1 / 19
Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız - Resim: 2

Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, sosyal medya hesabında son halini sevenlerinin beğenisine sundu.

2 / 19
Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, yeni şarkısının tanıtımı için verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

3 / 19
Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız - Resim: 4

Zara'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken pek çok takipçisi ünlü şarkıcıyı prensese benzetti.

4 / 19