Şarkıcı Zeynep köye yerleşti
Ünlü sanatçı Zeynep, İstanbul'dan Muğla'ya bir köye taşınarak öğretmen oldu.
Ünlü sanatçı Zeynep, İstanbul’dan taşındı ve Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir köye yerleşip öğretmen oldu.
'Ah Mehmedim' şarkısı ile milyonların gönlünde taht kuran Zeynep, Bodrum ile Milas arasında bulunan Kıyıkışlaçık köyüne yerleşti. İstanbul’un yoğunluğundan kaçan ünlüler kervanına katılan Zeynep, Bodrum’da bir okulda müzik öğretmenliğine başladı. Yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinin yanı sıra müzik öğretmenliği de yapacak olan ünlü isim, geri kalan zamanlarında ise köy hayatı yaşadığını açıkladı.
"SPEKÜLASYONU SEVMİYORUM"
Bodrum’un Ortakent mahallesinde bulunan Lugga Otel’de sahne alan Zeynep, sahne öncesinde açıklamalarda bulundu. Sevilen şarkıları ile tatilciler coşturan Zeynep, ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, magazinsel olmayı sevmediğini belirterek, "Ekranlardan uzak değilim, sadece magazinsel olmayı ve spekülasyonu haberlere maruz kalmadan sadece sanatımı doğru bir şekilde layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Türk halkına layık olarak bu işi yapmaktan yanayım. Benim duruşum, çizgim ve tarafım zaten belli. Beni zaten bilen biliyor. Çok şükür Allah'ıma benim dinleyicilerim de izleyicilerim de belli. Konserlerimde devam ediyor gerek yurt içinde gerek yurt dışında” ifadelerini kullandı.
KÖY HAYATI YAŞIYOR
Yaklaşık 1 yıldır köyde yaşadığını söyleyen Zeynep “Bodrum’a yerleştim, kıyı Kışlacık köyünde ikametgah ediyorum. Müzisyen arkadaşlarım, dostlarımda bu taraflarda oturuyor. Köy yaşantısına doyamıyorum. O bakir çok güzel bir balıkçı kasabasında yaşıyorum. Her şey çok samimi, sahteliklerden uzak bir yer. O yüzden köyde çok mutluyum. Geçen yıl geldim, İstanbul’dan temelli ayrıldım” şeklinde konuştu.