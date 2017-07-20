Şarkıcı Zeynep köye yerleşti

"SPEKÜLASYONU SEVMİYORUM"



Bodrum’un Ortakent mahallesinde bulunan Lugga Otel’de sahne alan Zeynep, sahne öncesinde açıklamalarda bulundu. Sevilen şarkıları ile tatilciler coşturan Zeynep, ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, magazinsel olmayı sevmediğini belirterek, "Ekranlardan uzak değilim, sadece magazinsel olmayı ve spekülasyonu haberlere maruz kalmadan sadece sanatımı doğru bir şekilde layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Türk halkına layık olarak bu işi yapmaktan yanayım. Benim duruşum, çizgim ve tarafım zaten belli. Beni zaten bilen biliyor. Çok şükür Allah'ıma benim dinleyicilerim de izleyicilerim de belli. Konserlerimde devam ediyor gerek yurt içinde gerek yurt dışında” ifadelerini kullandı.