Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla Irmak ilk kez yan yana görüntülendi
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu, ilk kez ''Amacı Olmayan Grup'' filminin galasında görüntülendi.
İki yıl önce pandemi nedeniyle vizyona giremeyen ve internet fenomenlerinin hayatını mizahi olarak ele alan 'Amacı Olmayan Grup' filminin galası dün gerçekleştirildi.
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İLK KEZ YAN YANA
Geçtiğimiz günlerde birbirlerine sarıldıkları fotoğrafla aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu sinema galasında ilk kez yan yana görüntülendi.
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SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisini heyecanlı gününde yalnız bırakmayıp, galaya katıldı. Film öncesi görüntülenen çift, mutlu olduklarını dile getirdi.
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Geçtiğimiz haftalarda bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti.
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