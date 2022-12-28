Savaşa katılan Ukrayna güzeli cephede evlendi
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında başlayan savaşta kamuflaj giyip orduya katılan Ukrayna güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko savaşta tanıştığı asker arkadaşıyla evlendi.
Ukrayna'nın 35 yaşındaki Ukrayna eski güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko, mart ayında Rusya’ya karşı savaşmak için ülkesinin askeri birliklerine katıldı.
Ancak burada beklemediği şekilde “aşkı bulan” Prokopenko, ordu üniformasıyla beyaz bir duvak taktığı düğününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Daily Star’ın haberine göre, “Rusçayı akıcı konuşuyorum ama Putin’in dilini bilmiyorum. Onunla hangi dilde konuşmanın mümkün olduğunu bilmiyorum, çünkü o, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin tüm dillerini anlamayı reddediyor.”
“Ona söyleyecek sözüm yok, çünkü Putin ile konuşmamız değil, ona karşı harekete geçmemiz gerekiyor. Onun için sadece bir kurşunum var.” diyen Prokopenko, arkadaşlarının ve yoldaşlarının öldüğünü gördüğünü ancak yine de hayata tutunmayı başardığını söyledi.