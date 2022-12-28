Savaşa katılan Ukrayna güzeli cephede evlendi

“Ona söyleyecek sözüm yok, çünkü Putin ile konuşmamız değil, ona karşı harekete geçmemiz gerekiyor. Onun için sadece bir kurşunum var.” diyen Prokopenko, arkadaşlarının ve yoldaşlarının öldüğünü gördüğünü ancak yine de hayata tutunmayı başardığını söyledi.