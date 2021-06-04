Savaşçı dizisinden kötü haber: Dizi ekranlara veda ediyor
Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Savaşç'nın yayınlanacak iki bölüm sonra ekranlara veda edileceği belirtildi.
Televizyon ekranlarının reytingi bol yapımı Savaşçı dizisinde yine sorunlar çıktı, başrol diziyi bırakıyor. Savaşçı dizinin FOX TV'de son iki bölümü yayımlanacak.
FOX TV ekranlarında 4 sezon boyunca reyting rekorları kıran Savaşçı dizisi bir türlü düzlüğe çıkamadı. 5. sezonuyla beraber yeni isimleri kadrosuna katan Savaşçı, Berk Oktay'ın ayrılığının üzerini kapatamadı. Tamer Karadağlı diziye giriş yaptı fakat yalnızca 6 bölüm boyunca dizide yer aldı.
Son yaşanan gelişmelere göre reytingleri istenilen düzeye gelmese de özellikle 6 bölüm boyunca dizide rol alan Tamer Karadağlı'nın da etkisiyle diziye ilgi biraz olsun arttı ancak eski hava yakalanamadı.
Tamer Karadağlı ayrıldıktan sonra diziye yeni oyuncuların geleceği iddia edildi. Savaşçı'nın reytingleri ise giderek düşüyor. Sarp Leventoğlu ise Savaşçı dizisinin izleyenlerine yetmedi. Berk Oktay'ın ayrılığının ardından dizi toparlanamayınca Savaşçı ve FOX TV'nin yol ayrımına girdiği öğrenildi.