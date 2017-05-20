Şebnem Bozoklu'nun sevgilisi Kerem Fırtına'nın çapkınlık gecesi
Taksim'in arka sokaklarında esmer bir güzelle sarmaş dolaş görüntülenen Kerem Fırtına, fotoğraflarının çekildiğini anlayınca adeta gazetecilere yalvardı
Geçen yazdan beri Şebnem Bozoklu ile birlikte olan Kerem Fırtına, önceki gece 04.00 sularında Taksim’in ara sokaklarında esmer bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi.
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Flaşlar patlayınca arkadaşından uzaklaşmaya çalışan genç oyuncu Kerem Fırtına, “Aman arkadaşlar, yanarım, biterim. Bu fotoğrafları silmelisiniz” dedi.
Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre ayakta durmakta zorlanan Kerem Fırtına yanındaki esmer kadınla, Taksim'in arka sokaklarında gözden kayboldu!