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  3. 20 Mayıs 2017 11:44

Şebnem Bozoklu'nun sevgilisi Kerem Fırtına'nın çapkınlık gecesi

Taksim'in arka sokaklarında esmer bir güzelle sarmaş dolaş görüntülenen Kerem Fırtına, fotoğraflarının çekildiğini anlayınca adeta gazetecilere yalvardı

Şebnem Bozoklu'nun sevgilisi Kerem Fırtına'nın çapkınlık gecesi

Geçen yazdan beri Şebnem Bozoklu ile birlikte olan Kerem Fırtına, önceki gece 04.00 sularında Taksim’in ara sokaklarında esmer bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi.

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Şebnem Bozoklu'nun sevgilisi Kerem Fırtına'nın çapkınlık gecesi

Flaşlar patlayınca arkadaşından uzaklaşmaya çalışan genç oyuncu Kerem Fırtına, “Aman arkadaşlar, yanarım, biterim. Bu fotoğrafları silmelisiniz” dedi.

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Şebnem Bozoklu'nun sevgilisi Kerem Fırtına'nın çapkınlık gecesi

Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre ayakta durmakta zorlanan Kerem Fırtına yanındaki esmer kadınla, Taksim'in arka sokaklarında gözden kayboldu!

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Şebnem Bozoklu'nun sevgilisi Kerem Fırtına'nın çapkınlık gecesi

İşte Kerem Fırtına ve yanındaki kadın arkadaşının Taksim'deki zor gecesinden fotoğraflar...

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