  4. ''Şebocu''lara müjde: Yıllar sonra kulaklardaki pasları silmek için dönüyor!

Şebnem Ferah geri dönüyor

Türkiye'de rock müzik denince unutulmayan isimlerin başında gelen Şebnem Ferah uzun yıllardır süren ayrılığın ardından yeni bir albümle sahnelere geri dönüyor.

Şebnem Ferah geri dönüyor - Resim: 1

Şimdilerde 53 yaşında olan Türk rock müziğinin efsanesi Şebnem Ferah'tan hayranlarına müjdeli bir haber geldi. 

Şebnem Ferah geri dönüyor - Resim: 2

Uzun yıllardır sevenlerinden uzak kalan Şebnem Ferah'ın yakın arkadaşı uzun bir zamanın ardından sahnelere geri döneceğini müjdesini verdi.

Şebnem Ferah geri dönüyor - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'in verdiği müjde Şebnem Ferah hayranlarında büyük bir heyecana yol açtı.

Şebnem Ferah geri dönüyor - Resim: 4

Ceylan Ertem katıldığı bir programda Şebnem Ferah'ın sahnelere geri dönüş hazırlığında olduğunu belirterek, "Sahneye çıkacak, provalarda. Geliyor kraliçe" yorumunu yaptı.

