Şebnem Ferah geri dönüyor
Türkiye'de rock müzik denince unutulmayan isimlerin başında gelen Şebnem Ferah uzun yıllardır süren ayrılığın ardından yeni bir albümle sahnelere geri dönüyor.
Şimdilerde 53 yaşında olan Türk rock müziğinin efsanesi Şebnem Ferah'tan hayranlarına müjdeli bir haber geldi.
1 / 7
Uzun yıllardır sevenlerinden uzak kalan Şebnem Ferah'ın yakın arkadaşı uzun bir zamanın ardından sahnelere geri döneceğini müjdesini verdi.
2 / 7
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'in verdiği müjde Şebnem Ferah hayranlarında büyük bir heyecana yol açtı.
3 / 7
Ceylan Ertem katıldığı bir programda Şebnem Ferah'ın sahnelere geri dönüş hazırlığında olduğunu belirterek, "Sahneye çıkacak, provalarda. Geliyor kraliçe" yorumunu yaptı.
4 / 7