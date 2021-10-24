Şebnem Ferah'ı gören tanıyamadı! Son hali şaşkına çevirdi
Pandemi sürecini evinde geçiren Şebnem Ferah, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülenirken görenler ünlü ismi tanıyamadı.
Pandemi sürecini evinde geçiren Şebnem Ferah, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcının elindeki çiçekler gözden kaçmadı.
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Bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen ünlü şarkıcının pandemi döneminde bir hayli kilo aldığı görüldü. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ferah, sağlının ve keyfinin yerinde olduğunu söyledi.
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49 yaşındaki Şebnem Ferah,"Pandemi döneminden bu yana uzun süredir görüşmüyorduk. Arkadaşlarımı ziyarete geldim" ifadelerini kullandı.
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'Konser ve albüm yapacak mısınız?' soruları üzerine Ferah, "Ben yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Henüz nasıl sunacağıma karar veremedim, kendim yazdığım için o süreç biraz uzun sürebiliyor. Acelem yok" diye konuştu.
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