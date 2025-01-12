Seçil Gür'den taciz isyanı: ''Herkesin tanıdığı bir isim'' diyerek açıkladı
Şarkıcı Seçil Gür, 7 aydır herkesin tanıdığı bir ismin tacizine uğradığını belirterek isyan etti. Gür, ''Pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanarak elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım'' ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Seçil Gür, 7 aydır tacize uğradığını öne sürerek isyan etti. Gür, bu kişinin herkesin tanıdığı bir isim olduğunu söyledi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Seçil Gür, çok uzun zamandır rahatsız edildiğini ifade etti. ''Suskunluğumu korumamın tek sebebi ailem ve hatta onun ailesi'' diyen Gür, daha fazla bu duruma dayanamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dahil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor."
"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM"
"Pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" diyen Seçil Gür "Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın" dedi.