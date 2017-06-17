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  3. 17 Haziran 2017 15:14

Seda Akgül'den kırmızı gecelikli poz

Sunucu Seda Akgül, kilo verdikten sonra Instagram'da verdiği ateşli pozlarla çok konuşulmuştu. Bu pozlara devam eden Seda Akgül, kırmızı geceliği ile doğum gününü kutladı

Seda Akgül'den kırmızı gecelikli poz

Kısmetse Olur programından ayrıldıktan sonra Fox TV ekranlarında Yuvamız Yıkılmasın adlı programı sunacak olan Seda Akgül, Instagram'da ateşli pozlar vermeye devam ediyor.

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Seda Akgül'den kırmızı gecelikli poz

Kırmızı saten geceliği ile pozlar veren Seda Akgül, fotoğrafların altına "Bugün doğum günüm. Kırmızı giyinmek şansmış" yazdı. Hiç kimse bu şekilde giyinip doğum günü kutlamasına anlam veremedi.

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Seda Akgül'den kırmızı gecelikli poz

Seda Akgül Kısmetse Olur programını sunarken de cesur pozlar verip Instagram hesabından paylaşıyordu.

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Seda Akgül'den kırmızı gecelikli poz

Program bittikten sonra da tatilde, gittiği yerlerde bu cesur pozları vermeye ve pozlarını Instagram hesabından paylaşmaya devam etti.

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