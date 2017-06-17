Seda Akgül'den kırmızı gecelikli poz
Sunucu Seda Akgül, kilo verdikten sonra Instagram'da verdiği ateşli pozlarla çok konuşulmuştu. Bu pozlara devam eden Seda Akgül, kırmızı geceliği ile doğum gününü kutladı
Kısmetse Olur programından ayrıldıktan sonra Fox TV ekranlarında Yuvamız Yıkılmasın adlı programı sunacak olan Seda Akgül, Instagram'da ateşli pozlar vermeye devam ediyor.
Kırmızı saten geceliği ile pozlar veren Seda Akgül, fotoğrafların altına "Bugün doğum günüm. Kırmızı giyinmek şansmış" yazdı. Hiç kimse bu şekilde giyinip doğum günü kutlamasına anlam veremedi.
Seda Akgül Kısmetse Olur programını sunarken de cesur pozlar verip Instagram hesabından paylaşıyordu.