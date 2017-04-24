Seda Akgül’den kıyafet açıklaması
Hafta sonunu Roma'da geçiren sunucu Seda Akgül, buradan yaptığı bir paylaşıma not düşme gereği duydu
Kısmetse Olur’un sunucusu Seda Akgül, sadece sunumuyla değil verdiği kilolar, aşk hayatındaki gelişmeler ve cesur pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.
Programa kısa bir mola veren Akgül soluğu Roma’da almış. Sunucu burada çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Üzerinde btayt bir tulumla poz veren Seda Akgül, kıyafet tercihiyle ilgili açıklama da yaptı. Akgül fotoğrafın altına ‘Merdivenleri 500 kere inip çıktım! O yüzden bı kılıktayım’ notunu düştü.