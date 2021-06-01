Seda Bakan derin dekoltesi ve yırtmacıyla sosyal medyayı salladı
014'te Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan tatil sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan Bakan, büyük beğeni topladı.
Tatil sezonunu açan Seda Bakan çiçekli derin dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti.
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2014'te Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan tam kapanma dönemi bitince Antalya'ya gitti.
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Tatil keyfi yapan Bakan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Bikinili pozlarından sonra derin dekolteli ve yırtmaçlı dekolteli elbisesiyle pozlar veren Bakan'a hayranlarından beğeni yağdı.
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