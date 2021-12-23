Seda Bakan iddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Ünlü oyuncu Seda Bakan, derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncuya beğeni yağdı.
Başarılı oyuncu Seda Bakan, bir davete katıldı. Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.
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Fit fiziği ile dikkat çeken Bakan, derin yırtmacıyla adeta şov yaptı. Beş kare yayınlayan oyuncu, "Beyaz çikolatalı mocha" diye yazdı. Bakan'a, birçok hayranı kalp ve ateş emojisi gönderdi.
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Bakan, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyüküstün, Serkan Altunorak'ın da olduğu poza, "Olmuyor, kurtulamıyoruz" diyerek, espri yaptı.
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