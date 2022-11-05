Seda Bakan, inanılmaz değişimi şaşırttı

Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. 1 Eylül'de kızı Ela'nın doğumuyla ikinci kez anne olan güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bakan, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.