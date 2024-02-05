  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Seda Bakan makyajsız halini paylaştı

Seda Bakan makyajsız halini paylaştı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz halini paylaştı.

Seda Bakan makyajsız halini paylaştı - Resim: 1

Seda Bakan 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, çift Ela ve Leyla’yla evliliklerini taçlandırmıştı.Özel hayatına dair renkli kareleri sosyal medya hesabından oyuncu, yine gündem oldu.

1 / 5
Seda Bakan makyajsız halini paylaştı - Resim: 2

Ekranların komik kadınlarından iki çocuk annesi Seda Bakan, hafta sonunu kendine ayırdı.

2 / 5
Seda Bakan makyajsız halini paylaştı - Resim: 3

Yürüyüşe çıkan oyuncu, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

3 / 5
Seda Bakan makyajsız halini paylaştı - Resim: 4

'Fırsat bulup yürüyenlerde bugün' notuyla bu fotoğrafını yayınlayan Bakan'ın makyajsız hali dikkat çekti. Ünlü oyuncu paylaşımında herhangi bir filtre de uygulamadı.

4 / 5