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  4. Seda Bakan yeni imajını paylaştı! ''Bir süre sarışınım dostlar...''

Seda Bakan yeni imajını paylaştı! ''Bir süre sarışınım dostlar...''

Oyuncu Seda Bakan, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan Bakan, ''Bir süre sarışınım a dostlar… Olmuş mu?'' diyerek fotoğrafını paylaştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Bakan, sosyal medyadan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Renkli paylaşımları beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini şaşırttı.

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Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sayıya boyatan Bakan, son halini Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan karelerin altına onlarca yorum geldi.

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Yakın arkadaşlarından takipçilerine kadar birçok isim beğenisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Seda Bakan'ın fotoğrafına Duman grubunun "Senden daha güzel" şarkısını da ekleyerek hikayesinde paylaştı.

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