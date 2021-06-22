Seda Bakan yeni imajını paylaştı! ''Bir süre sarışınım dostlar...''
Oyuncu Seda Bakan, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan Bakan, ''Bir süre sarışınım a dostlar… Olmuş mu?'' diyerek fotoğrafını paylaştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Bakan, sosyal medyadan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Renkli paylaşımları beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini şaşırttı.
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Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sayıya boyatan Bakan, son halini Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan karelerin altına onlarca yorum geldi.
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Yakın arkadaşlarından takipçilerine kadar birçok isim beğenisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Seda Bakan'ın fotoğrafına Duman grubunun "Senden daha güzel" şarkısını da ekleyerek hikayesinde paylaştı.
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