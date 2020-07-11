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  3. 11 Temmuz 2020 13:05

Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Oyuncu, taze aşıklara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Oyuncu, taze aşıklara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.

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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

"TAVSİYE EDİYORUM" "İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" diyen Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" diyerek ikiliye mesaj gönderdi.

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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ 2019 yılının Ağustos ayında kızı Leyla'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Bakan, aradan geçen 11 ayın ardından verdiği kilolarla da dikkatleri çekti.

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