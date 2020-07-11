Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Oyuncu, taze aşıklara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.