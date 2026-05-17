Seda Bakan'ın Cannes tarzı sosyal medyayı ikiye böldü: Lüks kıyafeti perdeye benzetildi
79. Cannes Film Festivali'ne özel davetli olarak katılan ünlü oyuncu Seda Bakan, Stella McCartney imzalı beyaz elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Asghar Farhadi'nin yeni filminin gösterimine katılan Bakan'ın stili sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar tasarımı zarif bulurken, elbisenin üst kısmı "perdeye" benzetilerek esprili eleştirilerin hedefi oldu.
Dünyaca ünlü moda markası Stella McCartney tasarımı, derin dekolteli ve beyaz bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, kırmızı halıda sade ama iddialı bir duruş sergiledi. "Zeytin Ağacı", "Behzat Ç." ve "Kardeş Payı" gibi yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan Bakan'ın bu özel gecedeki şıklığı, festivalin öne çıkan kareleri arasında yer aldı.
Seda Bakan'ın Cannes tarzı, sosyal medya kullanıcıları arasında ise farklı tepkilere neden oldu. Birçok hayranı ünlü oyuncunun sade ve zarif görünümünü takdir edip övgü dolu yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar elbisenin biçimini eleştirdi.
Özellikle tasarımın üst kısmının "perdeye" benzetilmesi, sosyal medyada günün en çok yapılan esprileri arasına girdi.