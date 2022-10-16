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  4. Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

Nisan ayında hayatını müzisyen Çağlar Ökten ile birleştiren Seda Sayan derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 1

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Seda Sayan, son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 2

Derin göğüs dekolteli parıltılı bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, kombinini timsah derisi desenli çantası ve mücevherleriyle tamamladı. Seda Sayan'ın yıllara meydan okuyan görüntüsü büyük ilgi gördü.

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Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 3

ESTETİK YAPTIRDIĞINI GİZLEMİYOR

Öte yandan estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan yaptırdığı işlemleri saklamıyor. Sosyal medya hesabından her ayrıntıyı paylaşan ünlü isim, 'estetiğe karşı değilim' ifadelerini kullanıyor.

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Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 4

Geçtiğimiz yıllarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileştirmişti.

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