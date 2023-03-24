Seda Sayan gaza getirdi, Safiye Soyman bıçak altına yattı! İşte son hali...
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Seda Sayan, bu sefer yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı estetikçisine götürdü. ''Lolita Lift'' ameliyatı için bıçak altına yatan Safiye Soyman, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile melektaşı Safiye Soyman ayrılmaz bir ikili oldu. Birbirlerine methiyeler dizen iki yakın dost geçirdikleri ameliyatlardan sonra birbirlerine benzetildi.
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Seda Sayan yakın dostunu ikna edip estetikçisine götürdü.
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Lolita Lift ameliyatı adı verilen operasyonla boynunu gerdiren Soyman, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Seda Sayan kankam baskı yaptı merak etti o da çok beğendi" dedi.
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Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.
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