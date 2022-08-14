Seda Sayan genç eşiyle Pride yürüyüşünde: Yarı çıplak adamla poz...

Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan eşiyle ne yapsa nereye gitse olay oluyor. Son olarak eşinin küçük oğlunun bir takipçisine verdiği "Seda benim annem değil" yorumuyla gündeme gelen Seda Sayan şimdi de İsviçre'de LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.