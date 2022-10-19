Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in pozları ortalığı salladı

Sayan ile tekne pozunu "Kalbim" notuyla paylaşan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi. Kendisinden yaşça küçük eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Seda Sayan ise Ökten'e kalp emojisi ekleyerek "Aşk" diye yorum yaptı.