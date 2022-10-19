Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in pozları ortalığı salladı
Geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturan Seda Sayan aşkını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.
Şarkıcı Seda Sayan (59), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
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Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.
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Birlikte sık sık seyahat eden çift, birkaç gün kısa kısa bir tekne tatili yaptı. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ikiliden Çağlar Ökten, eşiyle pozunu yayınladı.
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Sayan ile tekne pozunu "Kalbim" notuyla paylaşan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi. Kendisinden yaşça küçük eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Seda Sayan ise Ökten'e kalp emojisi ekleyerek "Aşk" diye yorum yaptı.
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