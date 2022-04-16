Seda Sayan inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu
Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, paylaştığı video ile herkesi şaşkına çevirdi.
25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan son haliyle şoke etti.
1 / 9
Daha önce Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten'in "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülürken, Sayan ise bu iddiaları reddetmişti.
2 / 9
TAM 29 CM İNCELDİ
Evlilik hazırlığında olan isimden şaşırtan bir video geldi.
3 / 9
Ekranlarda "Seda Bacı" olarak tanınan Seda Sayan, inceliği ile ağızları açık bıraktı.
4 / 9