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  4. Seda Sayan inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu

Seda Sayan inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu

Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, paylaştığı video ile herkesi şaşkına çevirdi.

Seda Sayan inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu - Resim: 1

25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan son haliyle şoke etti. 

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Seda Sayan inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu - Resim: 2

Daha önce Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten'in "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülürken, Sayan ise bu iddiaları reddetmişti.

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Seda Sayan inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu - Resim: 3

TAM 29 CM İNCELDİ

Evlilik hazırlığında olan isimden şaşırtan bir video geldi.

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Seda Sayan inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu - Resim: 4

Ekranlarda "Seda Bacı" olarak tanınan Seda Sayan, inceliği ile ağızları açık bıraktı.

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