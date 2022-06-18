Seda Sayan kocasının soyadını sildiriyor
Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan kocasının soyadını sildirmek için dava açtı.
Şarkıcı Çağlar Ökten ile geçtiğimiz ay evlenen Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu.
Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında ‘Aysel Gürsaçer Ökten’ olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan ‘Ökten’in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.
ÇAĞLAR ÖKTEN’İN RIZASI VAR
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten’le Swiss Otel’deki düğünle evlenmişti. Çağlar Ökten ile evlilik birliği devam eden Seda Sayan, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için dava açtı.
Seda Sayan’ın isminin nüfus kayıtlarında ‘Aysel Gürsaçer’ olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, “Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı ‘Gürsaçer Ökten’ olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan ‘Gürsaçer’i kullanmak istemektedir. Müvekkilin eşi Çağlar Ökten’in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan ‘Ökten’in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta ‘Gürsaçer Ökten’ olan soyadının düzeltilerek, ‘Gürsaçer’ olarak kaydedilmesini talep ediyoruz” denildi.