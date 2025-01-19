Seda Sayan ve 25 yaş küçük eşiyle birlikte Türkiye'yi terk mi ediyor ?
Bundan 3 yıl önce 7'nci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile birlikte Türkiye'yi terk etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile yaptığı evlilikle 7. kez nikah masasına oturmuştu.
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Türkiye'nin "gayrimenkulü zengini ünlüleri" arasında yer alan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın İstanbul Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkardığı öğrenildi.
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Önceki yıl eşiyle birlikte yaşamak için taşındığı ve dekorasyonuna milyonların harcandığı villayı acil olarak satılığa çıkaran Sayan, bu mülk için 7 milyon dolar istediği iddia edilmişti.
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Sayan, bir kozmetik firması ile yaptığı anlaşma kapsamında eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yerleşmeye karar verdiği basında yer almıştı.
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