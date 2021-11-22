Seda Sayan ve Simge Sağın'dan Gülşen'in iddialı sahne kıyafetine övgü
Ünlü şarkıcı Gülşen sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserde giydiği kıyafetin yankıları sürüyor.
Gülşen, kendine has sahne kıyafetleriyle göz kamaştırmaya devam ediyor. Ünlü geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu.
Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.
SAHNE KIYAFETİYLE YİNE OLAY OLDU
Son olarak Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti. 45 yaşındaki şarkıcının, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.
SEDA SAYAN VE SİMGE SAĞIN'DAN ÖVGÜ GELDİ
Şarkıcının konser fotoğraflarına ünlü isimler de yorum yaptı. Seda Sayan, Gülşen'in paylaşımına "Çok iyi" yorumunu yaparken, Simge Sağın ise " Barbie bebek" ifadesini kullandı.