Seda Sayan yaptıracak bir estetik daha buldu! Sünnet derisi...

Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" dedi. Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekti. Ünlü isim işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtti.