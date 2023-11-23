Seda Sayan yaptıracak bir estetik daha buldu! Sünnet derisi...
60 yaşındaki Seda Sayan, yaptırdığı estetik operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü sanatçı, yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.
Star TV'de hafta içi her gün program yapan Seda Sayan, yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Defalarca bıçak altına yatan Sayan, bu sefer de genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.
Yaptırdığı işlemi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini belirtti.
Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" dedi. Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekti. Ünlü isim işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtti.
60 yaşındaki Seda Sayan son olarak boyun ve dekolte bölgesindeki kırışıklardan kurtulmak için bıçak altına yatmıştı. Ayrıca Fransız askısı ve Depplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti.