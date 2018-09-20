Seda Sayan'dan eleştirilere cevap
''Falling Stars'' akımına uyan Seda Sayan'ın Londra'da ünlü simitçinin önünde verdiği poz olay olmuştu.
Geçen hafta Londra’daki bir Türk restoranının önünde yüz üstü yere uzanıp düşmüş taklidi yapan Seda Sayan, o fotoğrafıyla çok ses getirdi.
“Bildiğiniz üzere Falling Stars dünya starlarının başlattığı bir akım. Benim amacım ‘Düşene gülmeyin. Her düşen kadın güçlüdür, yeniden kalkar’ mesajı vermekti ama yanlış anladılar. Hatta bazıları bunu para karşılığında, reklam için yaptığımı söyledi. Sahibi yakın arkadaşım olur, ne parası ne pulu.”