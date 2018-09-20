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  3. 20 Eylül 2018 10:38

Seda Sayan'dan eleştirilere cevap

''Falling Stars'' akımına uyan Seda Sayan'ın Londra'da ünlü simitçinin önünde verdiği poz olay olmuştu.

Seda Sayan'dan eleştirilere cevap

Geçen hafta Londra’daki bir Türk restoranının önünde yüz üstü yere uzanıp düşmüş taklidi yapan Seda Sayan, o fotoğrafıyla çok ses getirdi.

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Seda Sayan'dan eleştirilere cevap

Bazıları pozu eleştirirken bazıları da Sayan’ın simitçinin reklamını yaptığını ileri sürdü.

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Seda Sayan'dan eleştirilere cevap

Ünlü sunucu, önceki gün Nişantaşı'nda konuyla ilgili soruları yanıtladı:

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Seda Sayan'dan eleştirilere cevap

“Bildiğiniz üzere Falling Stars dünya starlarının başlattığı bir akım. Benim amacım ‘Düşene gülmeyin. Her düşen kadın güçlüdür, yeniden kalkar’ mesajı vermekti ama yanlış anladılar. Hatta bazıları bunu para karşılığında, reklam için yaptığımı söyledi. Sahibi yakın arkadaşım olur, ne parası ne pulu.”

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