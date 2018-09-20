Seda Sayan'dan eleştirilere cevap

“Bildiğiniz üzere Falling Stars dünya starlarının başlattığı bir akım. Benim amacım ‘Düşene gülmeyin. Her düşen kadın güçlüdür, yeniden kalkar’ mesajı vermekti ama yanlış anladılar. Hatta bazıları bunu para karşılığında, reklam için yaptığımı söyledi. Sahibi yakın arkadaşım olur, ne parası ne pulu.”



